Lusodescendente de 15 anos está desaparecida há mais de duas semanas no Luxemburgo

As autoridades do Luxemburgo reiteraram, esta segunda-feira, o pedido de informações acerca de uma rapariga lusodescendente, de 15 anos, que está desparecida há mais de duas semanas.

Ana de Lima Vermeir foi vista pela última vez a 13 de fevereiro pelas 18h15 locais na rua de Cimetière, em Bonnevoie.

A jovem medirá cerca de "1,60 metros de altura", é "muito magra", e tem"olhos castanhos e cabelo castanho até aos ombros".

Na última vez que foi vista vestia umas calças de fato de treino e um casaco, ambos pretos.

As autoridades pedem que quem tenha qualquer informação sobre o paradeiro da jovem entre em contacto com departamento policial da Cidade do Luxemburgo (+352 255 50 1000) ou telefone para os serviços de emergência (113).