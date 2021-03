Funeral de Alfredo Quintana realiza-se terça-feira

“As cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana irão realizar-se ao início da tarde desta terça-feira. A saída do Hospital de São João, com destino ao tanatório de Matosinhos, está agendada para as 12h00”, informou o FC Porto.

O funeral de Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da seleção portuguesa, realiza-se esta terça-feira, dia 2 de março.

Alfredo Quintana, 32 anos, faleceu na sequência de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu no decorrer de um treino no Dragão Arena. O internacional português, que nasceu em Cuba, somou 72 internacionalizações pela seleção portuguesa – a última das quais no último Campeonato do Mundo, no Egito, onde Portugal alcançou a sua melhor classificação de sempre (10.º lugar). O guarda-redes fez parte da equipa do FC Porto desde 2010, onde realizou 431 jogos.