Já estão todos a pedir o desconfinamento, ou detalhes do processo, como no Natal, esperando assim ganharem alguma coisa com o nicho de eleitores a favor do desconfinamento (embora a maioria dos ‘desconfinadores’, ao que parece, nem vota) – temos de reconhecer ao PCP uma coerência de sempre neste aspecto –, como se vê desde a primeira ronda do PR aos partidos. Mas o PCP, precisamente, peca por excesso de coerência política, e por falta de evolução.

Esperemos só não acabar na desgraça do Natal, e que Costa, ao que se vê agora bem apoiado pelo PR, saiba resistir, e deixar para os outros o tal nicho de eleitores. Talvez tiremos a limpo no dia 11. Se não, é capaz de não vir a representar mais do que um simples nicho.