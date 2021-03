Efemérides de 2 de Março

1498 Vasco da Gama (1559-1524), na sua viagem de ‘descoberta’ do caminho marítimo para a Índia, completou há 523 anos o contorno da costa africana, e aportou em Moçambique.

1821 Foi extinta há 200 anos a censura prévia, em Portugal, no âmbito da Constituição Liberal, então em elaboração.

1872 Portugal (no reinado de D. Luís I) assinou há 149 anos o Tratado de Comércio com o Império Alemão (de Guilherme II).

1895 Num Congresso do Partido Republicano, em Lisboa, foi eleito há 126 anos o diretório do médico Eduardo de Abreu (1856-1912), com o advogado e escritor Magalhães Lima (1850-1928), histórico grão mestre da Maçonaria.

1901 O Congresso dos EUA aprovou há 120 anos a emenda Platt, limitando a autonomia de Cuba como condição para a retirada das tropas americanas.

1919 Começou há 101 anos a reunião do Komintern, em Moscovo, congresso promovido por Lenine (1870-1924) que deu origem à III Internacional.

1977 Foi há 44 anos, em Madrid, a cimeira dos dirigentes do chamado eurocomunismo, em que se destacavam Santiago Carrilho, do PCE de Espanha, Georges Marchais, do PCF de França, e Enrico Berlinguer, do PCI de Itália, os quais definiram a aproximação à social-democracia europeia.

1987 Foi há 34 anos o Crime ou Massacre da Praia do Osso da Baleia, na Marinha Grande – em que um contínuo bancário Vítor Jorge (n.1944), então com 39 anos, condenado a 20 de prisão, dos quais cumpriu 14 (libertado em 2001), assassinou 7 pessoas, incluindo a mulher e uma filha.

2001 Foi estabelecido há 20 anos o acordo para a criação da União Africana (sucessora da OUA, Organização de Unidade Africana) em 2002.

2003 Um incêndio na Biblioteca de Alexandria, Egipto, reinaugurada no Outono anterior, há 18 anos, não afectou o acervo.

2004 A ONU concluiu há 17 anos que o Iraque não possuia armas de destruição massiva, contrariando George W. Bush e Tony Blair (e até o português Durão Barroso), que assim haviam justificado a invasão daquele país no ano anterior.

2011 A Comissão Europeia (então presidida por Durão Barroso) advertiu há 10 anos o Estado português (ainda com o PM Sócrates) para alterar normas nacionais relativas à introdução de portagens nas ex-SCUT, contrárias à legislação comunitária, após a análise de uma queixa da Câmara de Aveiro.

2017 A taberna do pai de Jorge Ferreira, árbitro que tinha apitado o Estoril-Benfica, foi vandalizada há 4 anos, durante a noite.