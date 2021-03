Ex-presidente do FC Barcelona sai em liberdade, mas continua a ser investigado

O antigo presidente do FC Barcelona, Josep María Bartomeu, detido na segunda-feira, passou a noite na esquadra, no âmbito da operação por suspeitas de corrupção e delito económico no caso "BarçaGate". Segundo a imprensa espanhola, Bartomeu foi presente a um juiz esta terça-feira de manhã e saiu em liberdade.

Tanto Josep María Bartomeu como Jaume Masferrer, ex-diretor da presidência detido na mesma operação, usaram o seu direito de não testemunhar em tribunal. O antigo presidente foi libertado, mas continua a ser investigado.

Os Mossos d'Esquadra, polícia da Catalunha, realizaram na segunda-feira buscas nas instalações do FC Barcelona, devido ao caso "BarçaGate" – relacionado com a contratação da empresa I3 Venture, durante três anos, para denegrir publicamente a imagem de jogadores, ex-jogadores e figuras da oposição –, resultanto na detenção de Josep María Bartomeu e outros três dirigentes do clube.

Em comunicado, o FC Barcelona afirma que colaborou com a justiça e entregou toda a informação requerida.