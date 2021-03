Motorista ajuda a salvar menina de dois anos após queda do 12.º andar | Vídeo

Uma menina, de apenas dois anos, conseguiu sobreviver, apenas com alguns ferimentos, à queda do 12.º andar de um prédio em Hanói, no Vietname.

Tudo aconteceu no passado domingo, quando a criança saltou a vedação da varanda. A criança conseguiu sobreviver após ser amparada devido a um toldo que se encontrava no primeiro andar, e depois de um motorista que se encontrava no local se aperceber da situação.

O homem, de 31 anos, que estava naquele local para fazer uma entrega, deu conta do sucedido quando ouviu os gritos de uma mulher. Rapidamente saltou o muro do condomínio para o toldo, onde aguardou a queda da criança. O homem conseguiu segurar a menina depois de esta cair sobre o toldo e evitou que a criança fosse projetada.

O momento foi captado pelas câmaras de videovigilância e as imagens já se estão a tornar virais, com os utilizadores a apelidarem Nguyen Ngoc Manh de herói.

O homem perdeu um dente durante o salvamento, mas a criança, que lhe chegou aos braços a deitar sangue da boca, acabou por escapar ao pior. De acordo com o hospital, a menina deslocou a anca, mas não sofreu mais ferimentos. Está internada e sob vigilância.

Atenção: As imagens podem ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis