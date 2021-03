Vida

2 de março 2021

Dog walker de Lady Gaga quebra silêncio após ter sido baleado durante roubo dos cães

Ligado a um ventilador, Ryan Fischer publicou fotografias no Instagram, onde agradeceu o apoio da equipa de Lady Gaga, dos amigos e familares. "Mal posso esperar por ter a cara cheia de beijos da Asia, do Koji e do Gustav", escreveu.