Donald e Melania Trump foram vacinados em segredo contra a covid-19

O casal já esteve infetado com o novo coronavírus em outubro de 2020.

Donald Trump e Melania, ex-Presidente e ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América, foram vacinados em segredo contra o novo coronavírus. Segundo um conselheiro de Trump, o casal foi vacinado em janeiro, antes de abandonar a Casa Branca.

As declarações ao jornal The New York Times surgem um dia após Trump ter afirmado que "todos devem ser vacinados" contra a covid-19. "A vacina não é nada dolorosa, por isso todos deviam ir tomá-la", afirmou o republicano durante o seu discurso na Conferência sobre Ação Política Conservadora.

Esta foi a primeira vez que Donald Trump incentivou a população a vacinar-se. Enquanto Presidente, chegou a desvalorizar a gravidade da pandemia de covid-19. Tanto Melania como Donald Trump estiveram infetados com o novo coronavírus em outubro de 2020, enquanto a ex-primeira-dama teve apenas "sintomas ligeiros", o antigo presidente teve de receber tratamento hospitalar e esteve internado vários dias.