Angelina Jolie vende quadro de Churchill oferecido por Brad Pitt por 11,5 milhões de dólares

Segundo as fontes da Page Six, Brad Pitt ganhou um maior interesse pelos os trabalhos de Churchill depois do papel que desempenhou no filme de Quentin Tarantino passado na Segunda Guerra Mundial, “Bastardos Inglórios”.

Angelina Jolie vendeu quadro de Winston Churchill, oferecido pelo ex-marido Brad Pitt em 2011, por 11,5 milhões de dólares.

A atriz vendeu o quadro por mais 8,55 milhões de dólares do que o valor gasto por Brad Pitt, uma vez que o ator adquiriu o quadro por 2,95 milhões de dólares num antiquário no estado de New Orleans.

A pintura “Torre da Mesquita de Koutoubia” de Churchill criada em 1943 foi vendida por um preço recorde num leilão secreto da Christie’s - “Modern British Art Evening Sale” – em Londres.

Veja aqui a comparação do quadro com o monumento.