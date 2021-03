É possível acabar com a pandemia ainda este ano? OMS responde

O diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), sublinhou que é prematuro e "não realista" pensar-se que a pandemia de covid-19 termine até ao fim de 2021.

Por outro lado, Michael Ryan considera que é possível reduzir as hospitalizações e os contágios e impedir que surjam novas variantes do vírus. "Se controlarmos a transmissão controlamos a pandemia", afirmou, na segunda-feira.

As afirmações da cientista chefe da OMS, Soumya Swaminathan, também foram no mesmo sentido: "Não podemos erradicar o vírus até ao final do ano, mas podemos reduzir as hospitalizações e a severidade da doença".

Para tal é preciso continuar a apostar nos planos de vacinação. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse, também na segunda-feira, que até ao fim de maio serão entregues 237 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 a 142 países.