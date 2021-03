Rio (afinal) apoia revisão da lei para impedir que município "vete" projeto nacional como o novo aeroporto

O presidente do PSD, Rui Rio, fez saber, esta terça-feira, que o partido apoiará a revisão da legislação para impedir que um único município possa "vetar" a localização de um projeto nacional como o novo aeroporto de Lisboa.

As declarações do líder social-democratas foram feitas no final de uma reunião com o Fórum para a Competitividade.

Rui Rio justificou, no final de uma reunião com o Fórum para a Competitividade, a mudança de posição com o facto de existir atualmente "uma situação muito diferente" da que existia antes, pois o Governo agora veio dizer, após conhecida a decisão da ANAC, que todas as hipóteses de localização do futuro aeroporto estão novamente "em cima da mesa", e não apenas o Montijo.

"Assim sendo, se é neste enquadramento que o Governo pretende mudar lei, nós estaremos de acordo com a mudança dessa lei. O que não estávamos de acordo era em mudar a lei para beneficiar um projeto em concreto, isso seria uma lei à medida. A partir do momento em que os projetos estão outra vez todos em aberto para se ver qual é o melhor, é o momento de repensar a lei", explicou

Para o líder social-democrata, um único município "poder reprovar projetos de âmbito nacional por razões meramente municipais é um exagero".