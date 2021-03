Torino sofre derrota automática por falhar encontro com a Lazio

Está resolvido o futuro da partida entre Torino e Lazio. A equipa do norte de Itália foi obrigada a realizar uma quarentena, após ter sofrido um surto de novos casos de covid-19 recentemente. Como tal, foi impossível deslocar-se até ao Stadio Olimpico para enfrentar a Lazio.

A Série A, no entanto, negou-se a adiar o jogo. A Lazio apresentou o seu onze e compareceu ao estádio, sabendo que o Torino não estaria lá, o que resultou numa derrota automática para os visitantes por 3-0.

A recusa da liga em adiar a partida deve-se a uma regra imposta, que limita o número de partidas que um clube pode pedir para adiar pela covid-19 a apenas um, quando com 10 casos ou mais no período de uma semana. O jogo do Torino com o Sassuolo, que deveria ter acontecido na última sexta-feira, foi adiado devido ao surto na equipa, que novamente impediu o clube de dirigir-se até Roma para bater a Lazio.