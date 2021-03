Manchester City conquista 21.ª vitória consecutiva frente ao Wolverhampton

A partida entre Manchester City e Wolverhampton Wanderers viu os citizens arrecadar a 21.ª vitória consecutiva, solidificando cada vez mais a liderança da Premier League, com, pelo menos até ao próximo jogo do Manchester United, 15 pontos de distância do segundo classificado.

No relvado estiveram, do lado do City, os internacionais portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, e do outro lado, Pedro Neto, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Rui Patrício, para além dos portugueses no banco do Wolverhampton e o treinador Nuno Espírito Santo.

Logo aos 15 minutos, os citizens colocaram-se em vantagem, com um infeliz autogolo de Leander Dendoncker.

A partida manteve-se com o City em vantagem, mas à passagem dos 61 minutos, João Moutinho bateu um livre e cruzou para a área, onde Coady cabeceou e atingiu o empate no marcador. Estava tudo em aberto de novo.

O jogo foi renhido, e ambos os lados estavam famintos pela vitória, mas no fim, o Manchester City conseguiu mesmo regressar à vantagem no marcador. Aos 80 minutos, Gabriel Jesús bateu Rui Patrício e fez o dois a um para a equipa da casa.

O Manchester City esteve imparável, e pareceu encontrar o ritmo certo no último quarto de hora de jogo. Aos 90 minutos, Riyad Mahrez fez o três a um para os citizens, e já nos descontos, Gabriel Jesús bisou, colocando o resultado final em 4-1, assegurando a 21.ª vitória consecutiva.