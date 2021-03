GNR apanha oito homens em ajuntamento ilegal num minimercado

Após as diligências policiais, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação.

A GNR identificou oito homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 52 anos, por incumprimento das medidas decretadas no âmbito da pandemia de covid-19, em Pernes, concelho de Santarém.

Em comunicado, esta quarta-feira, a força de segurança revela que, na sequência de uma denúncia de que estaria a decorrer um ajuntamento ilegal num minimercado, “os militares surpreenderam em flagrante os oito homens, tendo apurado que quatro se encontravam a consumir bebidas alcoólicas no interior do estabelecimento”.

No decorrer desta ação foram ainda identificados os restantes ocupantes, três clientes e um funcionário do estabelecimento, sendo que a lotação total do espaço seria de apenas seis pessoas.

Após as diligências policiais, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação pelo incumprimento das medidas covid-19 decretadas pelo Estado de Emergência.

Foram ainda elaborados três autos de contraordenação no âmbito da legislação geral no que concerne ao funcionamento do estabelecimento.