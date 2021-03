Hotéis. Pandemia levou a perdas de 3,27 mil milhões em receitas

2020 foi um ano atípico para o setor hoteleiro e as perspetivas para este ano também não são as melhores. No ano passado, a pandemia levou a uma perda de 73% das receitas das unidades hoteleiras, o que se traduz em perdas de 3,27 mil milhões de euros. No total, a taxa de ocupação não ultrapassou os 26%, uma percentagem “mísera”. Já as perdas na receita do alojamento chegou aos 69%.

Os dados foram apresentados esta quarta-feira pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e Cristina Siza Veira, presidente executiva da associação, não tem dúvidas: 2020 foi um “ano brutalmente atípico”.

Para este ano, as perspetivas dos empresários hoteleiros são um pouco mais otimistas mas, ainda assim, sem esperanças muito elevadas.

Em atualização