Número de casos e mortes por covid-19 aumenta no Mundo

Nas últimas 24 horas, registaram-se 406.096 casos do novo coronavírus e 10.558 vítimas mortais em todo o mundo, de acordo com o balanço diário da agência de notícias France-Presse (AFP). Em relação ao dia anterior, há um aumento do número de casos – mais 107.955 – e do número de óbitos – mais 3.758.

Os países que contabilizaram mais mortes no último dia foram os Estados Unidos da América (2.136), o Brasil (1.641) e o México (1.035).

Segundo os números fornecidos diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, em todo o mundo já se contabilizaram, pelo menos, 114.713.590 contágios, dos quais resultaram 2.549.910 mortes. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, contabilizando cerca de 29 milhões de casos e mais de 516 mil mortes.

A Europa contabilizava, até às 11h, 860.055 mortes em 37.874.127 casos de infeção confirmados, a América Latina e as Caraíbas 683.590 mortes e 21.536.767 casos, os Estados Unidos e o Canadá 538.655 mortes e 29.591.319 casos, a Ásia 257.503 mortes e 16.203.808 casos, o Médio Oriente 104.777 mortes e 5.561.104 casos, a África 104.379 mortes e 3.914.002 casos, e a Oceânia 951 mortes e 32.465 casos.