Mansão de LeBron James está à venda por 17 milhões de euros

A casa é composta por seis quartos, oito casas de banho, uma piscina com seis metros de comprimento, um spa, várias salas de lazer e uma biblioteca.

O basquetebolista LeBron James está a vender a sua mansão no bairro de Brentwood, em Los Angeles. Segundo a imprensa norte-americana, o imóvel está disponível por 20,5 milhões de dólares... qualquer coisa como 17 milhões de euros.

A estrela da NBA adquiriu a mansão, com cerca de 880 metros quadrados, em 2015. A casa é composta por seis quartos, oito casas de banho, uma piscina com seis metros de comprimento, um spa, várias salas de lazer e uma biblioteca. Em 2017, a polícia de Los Angeles foi chamada ao local após terem surgido insultos racistas nos portões do imóvel.