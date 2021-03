Jahmil French, da série Degrassi, morre aos 29 anos

O ator Jahmil French, conhecido pela série canadiana 'Degrassi: The Next Generation', morreu aos 29 anos. A notícia foi confirmada por um representante do ator à imprensa norte-americana.

"É com um enorme peso no coração que confirmo a morte do querido amigo e cliente French", lê-se num comunicado, citado pelo Page Six. "Será lembrado por muitos pela sua paixão pelas artes, o seu compromisso com o trabalho e a sua personalidade vibrante. Peço que rezem pela família e pelos amigos neste momento difícil".

Jahmil French interpretou o adolescente Dave Turner em 149 episódios da série 'Degrassi', entre 2009 e 2013. Mais recentemente deu vida a Dante Sands no musical 'Soundtrack' da Netflix. A causa da sua morte ainda não foi revelada.