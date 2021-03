Marcelo janta com Ferro Rodrigues para assinalar o fim do mandato

Marcelo Rebelo de Sousa vai jantar, esta quarta-feira, com Eduardo Ferro Rodrigues, no Palácio de Belém, para assinalar o fim do seu primeiro mandato de cinco anos.

“Para assinalar o fim de um mandato que se pautou por uma assinalável solidariedade institucional, o Presidente da República convidou para jantar hoje no Palácio de Belém, o Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

Recorde-se que Marcelo foi reeleito Presidente da República, nas eleições presidenciais de 24 de janeiro. O chefe de Estado iniciará o seu segundo mandato na próxima terça-feira, 9 de março, e a cerimónia de tomada de posse está agendada para as 10h00, na Assembleia da República. Uma cerimónia que será diferente da anterior, nomeadamente no número de convidados, devido à pandemia.

De realçar que quando Marcelo foi reeleito Ferro Rodrigues considerou que será uma "honra conferir posse, pela segunda vez, ao cidadão Marcelo Rebelo de Sousa no cargo de Presidente da República".