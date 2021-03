Oito feridos em esfaqueamento na Suécia. Autoridades não descartam atentado terrorista

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, num ataque com uma arma branca em Vetlanda, no sul da Suécia.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), a polícia local suspeita da possibilidade de um ataque terrorista e está a tratar o caso como tal.

O autor do ataque, um homem com cerca de 20 anos, foi baleado pela polícia e desconhece-se o seu estado clínico, avança a televisão pública sueca. Os oito feridos, incluindo o atacante, foram transportados para o hospital.

#BREAKING Eight people wounded in stabbing attack in #Vetlanda, #Sweden. Police say it was a terror attack pic.twitter.com/GnMoGPiSYX