Queda da Ponte de Entre-os-Rios – 20 anos depois

por Artur Fernandes Costa

Docente da Universidade Lusófona do Porto

Amanhã, dia 4 de março, pelas 21h10, perfazem-se exatamente 20 anos sobre o trágico acidente que vitimou 59 pessoas devido à queda do tabuleiro da Ponte de Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios. O colapso do pilar 4 arrastou para as águas tumultuosas do Rio Douro um autocarro onde seguiam 48 adultos e 5 crianças e três veículos ligeiros com mais cinco pessoas. Não houve sobreviventes. Muitos corpos, arrastados pela força de um rio especialmente caudaloso devido às intensas chuvas, só haveriam de aparecer dias (ou muitos dias) depois em locais tão inesperados como a costa da Galiza e 36 deles nunca foram encontrados. Na sua grande maioria, as vítimas eram residentes em Castelo de Paiva (cerca de metade numa mesma freguesia), o que provocou uma enorme dor e consternação local, partilhados, aliás, por todo o país.

A operação de busca e resgate, iniciada no imediato e comandada a partir do dia 5 essencialmente pela Marinha Portuguesa, mas envolvendo 62 corporações e cerca de 2300 bombeiros, está bem presente na memória de todos aqueles que, com espanto, assistiram ao desenrolar dos acontecimentos através de uma ação mediática sem paralelo. Em relação a esta ação, que nos invadiu a casa por vários dias, com horas e horas de diretos e reportagens de todo o tipo, haviam de ficar registadas as palavras do Comandante Augusto Ezequiel, a propósito de um curto e inconsequente exercício de mergulhadores com vista à procura de vítimas e veículos: «Muito provavelmente foram os 20 segundos mais emocionantes da história recente da televisão portuguesa, isto apesar de nada mostrar. Afinal quase tudo se passou debaixo de água...».

A tragédia de Entre-os-Rios teve enorme repercussão a vários níveis e gerou uma reação rápida do Estado. Os vários investimentos e apoios prioritários ao município de Castelo de Paiva foram sinais positivos, de grande sensibilidade política! Mas eles também são uma tentativa de reparo que revelam consciência pesada e que acabam por sublinhar a incapacidade desse mesmo Estado em acautelar este tipo de ocorrências.

Muito foi feito desde então em todo o país. E Entre-os-Rios também ajudou a repensar o socorro em Portugal, contribuindo em particular para a sua reorganização, novas filosofias de atuação e novos instrumentos de resposta operacional em situações de acidente grave, catástrofe e calamidade. Mas esse processo não terminou e, em nome daquelas vítimas e de um Futuro coletivo mais seguro, devemos continuá-lo hoje!