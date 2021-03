Efemérides de 4 de Março

1777 D. Maria I (1734-1816, a reinar entre 1777 e 1899, altura em que o futuro D. João VI aceiutou formalmente a Regência) demitiu há 244 anos o Marquês de Pombal (todo poderoso no reinado do pai, D. José, e que se opusera com todas as forças que as mulheres sucedessem no trono) e afasta-o de Lisboa.

1811 Terminou há 210 anos a terceira invasão francesa com a retirada do general Massena.

1852 Almeida Garrett tomou posse há 169 anos como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, no Governo do Duque de Saldanha.

1859 Os deputados portugueses José Estêvão e Vicente Ferrer apresentam a "moção laica" para impedir "as influências e demasias de qualquer espécie religiosa", nas instituições oficiais portuguesas.

1861 O advogado norte-americano Abraham Lincoln foi investido há 160 XVI presidente dos EUA.

1931 O Diário do Governo publicou o regime de condicionamento das Indústrias, aprovado em fevereiro pelo Estado Novo (antes do salazarismo de 32).

1933 O democrata Franklin D. Roosevelt iniciou há 88 anos o primeiro dos quatro mandatos como presidente dos EUA, apresentando o "new deal", para responder à Grande Depressão.

1948 Começou há 73 anos o julgamento dos membros da Comissão Central do MUD Juvenil pela Ditadura do Estado Novo.

1965 A Síria nacionalizou há 56 anos a produção e a extração de petróleo, e sete anos mais tarde nacionalizou as companhias distribuidoras a funcionar no País.

1992 O tribunal administrativo da Argélia ilegalizou há 29 anos a Frente Islâmica de Salvação.

2001 Caiu há 20 anos o tabuleiro da ponte Hintze Ribeiro, que liga Entre-os-Rios a Castelo de Paiva, provocando a morte a 59 pessoas.

2009 O Tribunal Penal Internacional emitiu há 12 anos um mandado de prisão contra o presidente do Sudão, Omar el-Béchir, por genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade.

2013 A Letónia assinou há 8 anos o pedido oficial de adesão ao euro.

2016 O Tribunal de Londres deu razão há 5 anos ao Santader Totta no caso que envolve nove processos 'swap' com as empresas públicas de transportes Metropolitano de Lisboa, Carris, Metro do Porto e STCP.

2018 O ex-espião duplo russo Sergei Skripal, que trabalhava também para o MI6, e a sua filha foram envenenados há 3 anos por um agente nervoso, causando um tumulto diplomático que resultou em expulsões em massa de diplomatas de todos os países envolvidos.

2020 A popular consola PlayStation 2 cumpriu o ano passado 20 anos desde que foi lançada no mercado pela Sony.