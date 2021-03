Foguetão protótipo da SpaceX explode depois de aterrar no Texas

O foguetão protótipo Starship, da empresa SpaceX, do multimilionário Elon Musk, explodiu ao pousar no solo, na base da empresa no estado do Texas, nos Estados Unidos.

Depois da explosão de dois protótipos durante a aterragem em testes realizados, esta terceira nave foi a única, até agora, a ficar mais perto de completar a missão.

Ainda que o foguetão tenha explodido, Elon Musk saudou o feito na rede social Twitter. “A Starship SN10 aterrou inteira!”, disse o fundador da SpaceX, no Twitter, uma hora após a explosão em Boca Chica, numa área deserta do Texas, perto da fronteira com o México.

“A equipa SpaceX está a fazer um ótimo trabalho! Um dia, a verdadeira medida do sucesso vai ser a banalidade dos voos espaciais”, confessou o multimilionário noutra mensagem no Twitter.

O lançamento do Starship, foguetão não tripulado, foi transmitido em direto, no Youtube. “Foi uma magnífica e suave aterragem”, afirmou o comentador da SpaceX, John Insprucker, em direto através do canal da empresa.

Porém, as chamas no protótipo eram visíveis, enquanto eram extintas pelas equipas que assistiam a aterragem no local. Minutos depois, uma grande explosão fez voar o aparelho que acabou por se despedaçar no chão, explica a agência France Presse.

De seguida, Elon Musk brinca com o incidente: “Como se o teste não tivesse sido suficientemente empolgante, o SN10 experimentou uma desmontagem rápida e não planeada logo após a aterragem”, escreveu no site oficial da empresa, sem fornecer mais detalhes sobre a explosão.

Recorde-se que o projeto espacial do multimilionário tem como objetivo criar um meio de transporte para os humanos visitarem Marte, no futuro.

Veja aqui a transmissão, na qual pode ver a explosão.