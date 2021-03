Gravações do episódio especial da série Friends começam "dentro de um mês"

As gravações tinham sido adiadas no ano passado devido à pandemia de covid-19.

O ator David Schwimmer, conhecido por dar vida a Ross Geller em Friends, revelou que as gravações do episódio especial da série irão começar "dentro de um mês".

"Na verdade, dentro de um mês, vou para Los Angeles. Finalmente descobrimos uma maneira de gravar com segurança e haverá uma parte em que faremos gravações externas por causa dos protocolos de segurança", afirmou, em entrevista ao canal SiriusXM.

O anúncio de que os seis amigos – Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Joey – se iriam reunir num episódio especial foi feito há mais de um ano, em fevereiro de 2020, e a estreia estava programada para maio desse ano na HBO Max. No entanto, as gravações foram adiadas devido à pandemia de covid-19. Algumas cenas foram gravadas previamente, mas as "principais" irão ser feitas agora.