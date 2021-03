Já pode fazer chamadas de voz e vídeo no WhatsApp através do seu computador

O WhatsApp anunciou, esta quinta-feira, que sua aplicação de mensagens através do computador – WhatsApp Web – já faz chamadas de voz e de vídeo.

A funcionalidade está a ser colocada gradualmente no sistema, portanto pode ainda não estar disponível na sua aplicação desktop, mas em breve deverá receber o alerta da atualização.

“Este novo recurso facilita as conversas com os seus colegas de trabalho e permite que você veja a sua família com mais clareza numa janela maior, na qual pode mover facilmente enquanto fala”, afirma a plataforma em comunicado.

Segundo o WhatsApp, a janela das chamadas de vídeo vai funcionar “nos modos paisagem e retrato” e pode ser redimensionada, consoante a sua preferência. Quando a chamada estabelecer ligação, ficará em primeiro plano no ecrã do seu computador.

O serviço de messaging garante a mesma privacidade e segurança, nas duas versões da aplicação para smartphones e para web.

De realçar que a atualização das políticas de privacidade lançadas no início do ano gerou uma reação negativa, provocando uma fuga de utilizadores para outros serviços de mensagens.

A plataforma, no mesmo comunicado, afirma que “no ano passado, observamos um aumento significativo no número de chamadas no WhatsApp, especialmente para chamadas de longa duração. No Réveillon de 2021, batemos um novo recorde com 1,4 mil milhões de chamadas de voz e de vídeo feitas apenas num dia”.