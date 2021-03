Idoso tentou matar vizinho a tiro após desentendimento no concelho de Vieira do Minho

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na madrugada desta quinta-feira, um homem, de 79 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida.

Em comunicado, a autoridade explica que os factos ocorreram ao final do dia de ontem, na via pública, numa freguesia do concelho de Vieira do Minho, “começando por um desentendimento e troca de insultos entre vizinhos”.

“Nessa sequência, e por motivos fúteis, o presumível autor efetuou um disparo com uma arma de fogo visando o vizinho, um indivíduo do sexo masculino de 57 anos de idade, que só por mero acaso não foi atingido”, lê-se.

Após ser contactada, a PJ desencadeou de imediato diligências de investigação para recolha de elementos de prova, vindo o suspeito a ser detido, e apreendida a arma utilizada para a prática do crime.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.