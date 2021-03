Reino Unido com 6.573 novos casos de covid-19 e 242 mortes. Quase 21 milhões de pessoas já receberam primeira dose da vacina

O Reino Unido registou, esta quinta-feira, 6.573 novas infeções de covid-19 e 242 mortes associadas à doença.

Este é o terceiro dia consecutivo em que o número diário de novos casos fica acima dos seis mil, mas os dados revelam que os diversos indicadores da pandemia continuam a descer, nomeadamente os doentes internados devido à covid-19, que são agora menos de 12 mil.

As infeções caíram 34% em comparação com a última quinta-feira, enquanto as mortes caíram 25%.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido soma 4.201.358 infetados e 124.025 óbitos.

Por outro lado, quase 21 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e quase um milhão já tem a vacinação completa.