Autoridades suecas tratam esfaqueamento de sete pessoas como tentativa de homicídio, mas não excluem motivos terroristas

De acordo com a polícia sueca, o agressor é um afegão de 22 anos que vivia em Vetlanda e terá atuado sozinho. Dos oito feridos, cinco estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mas nenhum se encontra em estado crítico.

As autoridades suecas estão a investigar um ataque com uma arma branca – que, na quarta-feira, deixou oito pessoas feridas, em Vetlanda – como um caso de tentativa de homicídio, não excluindo, no entanto, um possível motivo terrorista.

"O crime foi classificado como tentativa de homicídio, mas continuamos a investigar se há um possível atentado", disse, em conferência de imprensa, a chefe da polícia de Jönköping, Malena Grann.