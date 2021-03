Rock in Rio Lisboa adiado para 2022

O Rock in Rio Lisboa, agendado para 19, 20, 26 e 27 de junho deste ano, foi adiado para 2022, anunciou esta terça-feira a organização do festival.

As novas datas do festival serão os dias 19, 20, 26 e 27 de junho do próximo ano, no Parque da Bela Vista.

Sublinhe-se que este é o segundo grande festival de verão a anunciar o adiamento para o próximo ano, depois de na terça-feira o NOS Primavera Sound ter revelado que só se realizaria em 2022.