Agricultores indianos bloqueiam via rápida fora de Nova Deli como protesto

Desde dezembro do ano passado que cerca de dezenas de milhares de agricultores indianos montaram acampamentos nos arredores da capital como protesto às leis agrícolas implementadas em setembro de 2020.

Os trabalhadores do campo exigem ao Primeiro Ministro a revogação de três leis agrícolas que permitem que o governo deixe de comprar arroz e cereais a preços garantidos, possibilitando a abertura dos mercados agrícolas do país a empresas privadas.

Os agricultores temem que estas medidas os tornem vulneráveis à competição com as grandes empresas e que eventualmente possam vir a perder a garantia de preços de produtos básicos.

O governo riposta que as reformas trarão investimentos aos mercados agrícolas mais antigos e que as novas empresas operariam juntamente com os agricultores, em que os mesmos têm a garantia de um preço mínimo para os seus produtos.

Ao 100º dia de protestos os agricultores de Punjab, Haryana e Uttar Pradesh planeiam parar o tráfego de uma via rápida na zona periférica de Nova Deli durante cinco horas este sábado.