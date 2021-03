Arrumador de carros acaba detido por desrespeitar recolhimento obrigatório

No passado dia 24 de fevereiro, o homem já tinha sido autuado pelas mesmas razões.

A PSP deteve, esta quinta-feira, um homem, de 47 anos, por se encontrar a desrespeitar o dever geral de recolhimento obrigatório decretado no âmbito da pandemia de covid-19, em Ovar.

Em comunicado, a PSP explica que o homem foi intercetado na via pública a exercer a atividade de "arrumador de automóveis, não sendo, esta atividade, considerada uma exceção necessária e urgente para a circulação de pessoas na via pública, na atual fase do Estado de Emergência".

A força de segurança explica que o homem já tinha sido notificado verbalmente, em diversos momentos, pela prática do mesmo ilícito. Contudo, afirmou que iria permanecer naquele local a praticar a atividade, acabando, por isso, detido.



No passado dia 24 de fevereiro, o homem já tinha sido autuado pelo incumprimento ao dever de recolhimento obrigatório, tendo, à data, regressado ao seu domicílio.