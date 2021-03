Moradores do bairro da Jamaica pedem realojamento

A associação de moradores de Vale de Chícharos, no Seixal, mais conhecido como bairro da Jamaica, pediu, esta quinta-feira, no Parlamento a rápida concretização do processo de realojamento, alertando para o agravamento das condições de vida devido à covid-19.

O apelo foi feito durante uma audiência realizada por videoconferência, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Vanusa Coxi, da Associação de Desenvolvimento dos Moradores de Vale de Chícharos (ADSVC), lamentou o atraso no processo de realojamento das 74 famílias – num total de 1.200 pessoas – que ainda residem no bairro da Jamaica e relatou as dificuldades sentidas nos últimos meses, devido à pandemia da covid-19 e ao “inverno rigoroso”.

Em 17 de fevereiro de 2020, a Câmara Municipal do Seixal informou que o processo se encontrava atrasado devido à especulação imobiliária, apelando ao Governo para reduzir o “grande diferencial” de comparticipação nos realojamentos.