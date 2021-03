Sporting vence Santa Clara por 2-1 nos minutos finais

O Sporting venceu, esta sexta-feira, o Santa Clara, por 2-1, no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada do Campeonato da I Liga.

Os leões adiantaram-se no marcador aos 22 minutos, com um golo de Pedro Gonçalves. Aos 84 minutos, o Santa Clara chegou ao empate com um golo de Rui Costa.

Já no tempo de compensação, o Sporting garantiu a vitória com um golo de Coates aos 94 minutos.

O clube de Alvalade soma assim mais três pontos e fica com 58, a 12 do segundo classificado, o Sporting de Braga, que joga na terça-feira com o Vitória de Guimarães.

O Santa Clara permanece no 7.º lugar, com 28 pontos.