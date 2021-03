A lenda da Ilha da Barreta

Com o Gigi de Bernardo Reino e o Pássaro Azul de Zé Lopo, há para mim um terceiro restaurante paradisíaco nas praias douradas do Algarve: o Estaminé, da D. Isabel e do José Vargas e de todos os felizardos que, como eu, tantos dias de sol – mas também de céu cinzento ou até mesmo de chuva – lá passámos. Ou havia e há de voltar a haver, porque, entretanto e por enorme infortúnio, ardeu.

Uma dor.

Descobri-o faz já nem sei quantos anos, décadas, quando Isabel Vicente e José Vargas ainda tinham a Taska em Faro e me convidaram a apanhar o barco no porto da capital algarvia e ir até à Ilha da Barreta, ou Deserta, onde o Estaminé ainda era pouco mais do que uma tenda montada no chão de areia da praia com a grelha ao lado. E se já era bom...

Mas foi sobretudo depois de 2007-08 – quando Isabel e Vargas trespassaram a Taska e o mano arquiteto de José (Gonçalo Vargas) concebeu aquela estrutura toda em madeira que agora ardeu e que parecia um gigantesco caranguejo – que lá passei tantos e tão bons momentos, em inesquecíveis almoços com a minha Família e Amigos mais chegados a quem tive o privilégio de dar a conhecer aquele lugar que merecia ser sagrado.

E merecia ser sagrado porque não há muitas praias assim no mundo, porque nunca tem gente de mais – basta andar uma centena de passos para se ficar isolado – a areia é branca e fina como a mais leve farinha, a água chega aos 28 graus no verão e o restaurante que é a única edificação da ilha, além da beleza arquitetónica, tinha a frescura do peixe e do marisco e a simpatia de um serviço de um grupo de jovens sempre impecavelmente seguidores das boas ordens e orientações da carinhosa D. Isabel.

Está bem, um bom robalo ou um bom cherne com uns carabineiros de entrada talvez não saísse barato. Mas lá que valia, valia.

E as cavalinhas alimadas ou as lulinhas à algarvia, a muxama ou a estupeta de atum, o camarão da praia ou o xerém com amêijoas, que a D. Isabel tinha tanto gosto em servir, não eram nada de incomportável e também eram dos deuses. Se são...

