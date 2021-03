Graça Freitas: "As mulheres têm uma vida com pior qualidade a partir dos 65 anos"

Da infância aos bancos da Faculdade de Medicina, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, recorda os primeiros confrontos com a discriminação das mulheres num mundo onde os homens mandavam em casa e na rua. É a segunda diretora-geral na história da DGS e admite que hoje ainda sente por vezes algum paternalismo, mas muito menos do que na juventude. O seu desejo neste Dia Internacional da Mulher: que todas consigam ter o controlo sobre as suas vidas.

Nasceu nos anos 50. Que memórias tem dos seus primeiros confrontos com a condição feminina, com os ensinamentos do que as meninas/mulheres não podiam ou não deviam fazer? Mexiam consigo?

A minha infância decorreu em Angola e, apesar da liberdade que havia, e que era maior do que na ‘Metrópole’, percebia que era tratada de maneira diferente dos meninos, mas percebi sobretudo que as mulheres tinham pouca capacidade de decisão, quer fosse na minha quer nas outras famílias. Isso agravou-se, porque com oito anos vim passar férias à ‘Metrópole’ e percebi, em relação a mim, que era uma criança, e a todas as mulheres que fui conhecendo, que havia um domínio predominantemente masculino. Era um exercício de poder discricionário e discriminatório. Portanto, apesar de eu não ter presenciado violência física, o ascendente que os homens tinham sobre as mulheres na minha infância era bastante visível e incomodativo.

Dos bancos da Faculdade de Medicina à saúde pública, alguma vez sentiu que ser mulher fosse um obstáculo?

A partir de certa altura, à medida que a minha adolescência se desenrolava, houve um fenómeno interessante na minha família. O meu pai entendeu que devia apostar na minha educação e em que eu seguisse uma carreira. A partir daí, as coisas tornaram-se bastante mais positivas para mim. Foi quase uma discriminação positiva para ter oportunidades de uma vida independente. Foi com esse espírito que eu entrei na faculdade. Estava ali por direito próprio, porque estudei, porque me tinha esforçado. E a partir dessa altura não me senti vítima de discriminação. No entanto, continuei a observar que se mantinha um padrão dominante masculino em algumas circunstâncias, nomeadamente no meio médico, por médicos de outra geração em relação às médicas dessa geração e às médicas mais novas. Havia sempre a tendência para que um homem dominasse e sobretudo havia uma assimetria grande no número de homens em relação ao número de mulheres, entre os profissionais de saúde, exceto na enfermagem. O que se notava era que os lugares de topo estavam obviamente ocupados por homens, alguns bastante autocráticos. Felizmente nem todos, porque também tive o privilégio de trabalhar com médicos, professores, diretores que não faziam esse tipo de discriminação, mas no cômputo geral ainda se notava.

Em mais de 100 anos, é a segunda diretora-geral da Saúde na história da DGS, numa das crises mais pesadas. Alguma vez sentiu que isso era visto como sinal de maior fragilidade, que estava a ser mais criticada, questionada ou mesmo tratada de forma mais condescendente por ser mulher? Imagina como seria a vida da sua antecessora nos anos 60?

A vida da minha antecessora deve ter sido de facto muito difícil, porque mesmo agora, tanto tempo depois, noto, sim, que por vezes há essa condescendência. Há de facto algum paternalismo por vezes, mas há predominantemente uma relação igualitária, ou seja, sinto que na maior parte das vezes o facto de eu ser mulher não impede que haja uma interação paritária com os homens. Não há comparação possível com a primeiros 20 anos da minha vida. O 25 de Abril fez aqui uma grande diferença, com o predomínio das mulheres em muitas áreas, em termos profissionais, e com acesso das mulheres a cargos de topo. Neste momento algumas situações são ainda de condescendência e de paternalismo, mas não são o padrão dominante, que é de facto igualitário. Sinto que sou tratada como seria se fosse homem e acho que conquistei isso ao longo da minha vida toda. Não algo que me foi dado, mas conquistado. As coisas mudaram muito nos últimos anos.

