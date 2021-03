Os colunistas burgueses

Houve até um programa televisivo onde o apresentador mostrou metade da capa e não conseguiu dizer o nome do jornal, mostrando ainda mais enfado do que tem normalmente.

A semana passada a entrevista da economista Susana Peralta ao jornal i provocou um pequeno terramoto nas redes sociais, onde sob o signo do anonimato muitos destilam ódio, e na comunicação social em geral. Não me compete a mim discutir o título, de que sou o autor, pois acho que é óbvio que a chamada de capa deve ser «a síntese» da entrevista como o disse Henrique Monteiro, no Expresso.

O que me surpreendeu, e muito, foi ver articulistas, por alguns dos quais tenho admiração e sou leitor assíduo, falarem da entrevista sem nunca citarem onde ela foi publicada. Até parece que foi publicada anonimamente nas redes sociais, mas não foi. O que acontece é que alguns colunistas sofrem de uma coisa tão simples como esta: parolice ou complexos intelectuais. E são esses que defendem acerrimamente a exigência ética e um comportamento exemplar dos seus pares. Mas tudo o que é publicado nos jornais que não estão instalados no sistema, e é fácil perceber quais são – dois diários e um semanário – esses artistas sentem que não ganham nada em dizer a verdade. São uma espécie de burgueses da escrita que só gostam de citar o que entendem que tem pedigree. Houve até um programa televisivo onde o apresentador mostrou metade da capa e não conseguiu dizer o nome do jornal, mostrando ainda mais enfado do que tem normalmente.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.