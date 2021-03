Mota Soares: "A Anacom tenta dizer uma coisa que não corresponde à verdade"

O presidente da Apritel tece duras críticas à atuação do regulador, acusando-o de dar uma visão distorcida do setor. Pedro Mota Soares lembra a importância que esta atividade tem para a economia do país ao investir cerca de mil milhões de euros por ano e de estar ao lados dos portugueses, sem nunca ter falhado, nesta fase de pandemia. Em relação ao PRR considera que deveria haver investimento público nas zonas que são pouco atrativas do ponto de vista comercial e quanto ao leilão do 5G defende que o processo já começou tarde.

Não é de agora mas tem ganho maior relevo as diferenças de posições entre as operadoras e a Anacom…

A Apritel – Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas­ – enquanto associação setorial assume uma obrigação de ser um elemento de diálogo com todos os stakeholders relevantes no setor: público, reguladores, relação setorial, Governo, Assembleia da República, todos os setores privados e consumidores. Essa é a grande função da Apritel e o que tem de fazer é promover e defender a totalidade do setor e a totalidade do setor são todos estes stackolders. O que sentimos é que estamos muito sozinhos na defesa do setor, quando este é muito relevante para Portugal. É importante que tenhamos a noção que o setor das comunicações tem tido um nível de investimento de mil milhões de euros todos os anos. É um setor em que a capacidade de investir as receitas na melhoria das próprias comunicações está acima da média europeia. É um setor que tem a capacidade de prestar aos consumidores um serviço de enorme qualidade e vimos isso durante a pandemia: quando os portugueses foram colocados em casa a trabalhar, quando os estudantes tiveram de ir para casa estudar e fazer a escola à distância, quando houve um aumento muito significativo do consumo de comunicações em Portugal. E nessa altura, o setor esteve ao lado dos portugueses com uma enorme capacidade, com uma enorme disponibilidade e com uma enorme qualidade de serviço. Portugal pode e deve orgulhar-se do seu setor das comunicações. É um setor que é competitivo, muito inovador e os portugueses têm hoje em dia muitos produtos, de forma normal e acessível, o que não acontece nos outros países da Europa ou fora da Europa.

Está à frente...

Portugal compara muito bem ao nível europeu com a qualidade das suas redes. Para termos uma noção, o nosso país está na liderança das redes de nova geração e, por isso mesmo, é muito relevante para a Apritel fazer a defesa do setor. Mais uma vez, é um setor do qual o país e os portugueses se podem e se devem orgulhar. É um setor que investe muito, mas mesmo muito e quando olhamos para os dados de investimento percebemos que compara muito bem ao nível internacional porque tem tido esta capacidade enorme de disponibilizar qualidade e produtos e, ao mesmo tempo, ser um setor competitivo e concorrencial. É um setor que também gera muitos postos de trabalho: 18 mil, mas mais importante do que isso, é um setor que tem esta capacidade efetiva de entregar qualidade para os portugueses. E fá-lo de uma forma dinâmica e competitiva. Quando olhamos para a evolução dos preços em Portugal, tendo em conta os dados internacionais do Eurostast o que vemos? De janeiro de 2019 para janeiro de 2021, os preços em Portugal caíram 5,5%, na UE os preços mantiveram-se estáveis. Quando olho para os últimos 12 meses para a evolução dos preços em Portugal, o preço caiu quase 2% – 1,9% – na União Europeia caíram 0,3%. Isto é sinal de um setor dinâmico, concorrencial e muito competitivo. Quando olho especificamente para o que é a dimensão do setor em Portugal, o que é que os portugueses mais consomem do ponto de vista dos pacotes das comunicações que são as comunicações em pacote: 86 em cada 100 famílias consomem comunicações em pacote, ou seja, juntam o telemóvel à televisão e à internet e verificamos que, nos últimos 12 meses, Portugal liderou a descida de preços nos pacotes de telecomunicação, foram menos 3%, enquanto na União Europeia mantiveram-se estáveis. Daí a nossa preocupação em defender o setor e é defendê-lo todo – as entidades públicas, os agentes económicos e os consumidores – e comunicar isso com verdade aos portugueses. A Apritel repudia uma visão falsa, uma visão que é distorcida da evolução dos preços em Portugal.

E é o que está a acontecer atuamente?

Sistematicamente a Anacom tenta dizer uma coisa que, quando olhamos para os dados, não corresponde à verdade dos factos. Vejo muitas vezes a Anacom dizer que os preços das comunicações estão a subir em Portugal e quanto olho para os dados do Eurostat – quer no último ano, quer nos últimos dois – vejo que o preço das telecomunicações está a descer em Portugal. Preocupa-nos muito esta visão que não protege o setor e a proteção do setor é importante para todos. E uma das funções que a Apritel tem é de poder prestar informação aos consumidores, sabemos a importância que o setor tem neste momento que é histórico ao nível nacional e internacional. A pandemia veio-nos mostrar isso de uma forma muito direta a importância do setor das telecomunicações para a forma como trabalhamos, estudamos, informamos, convivemos uns com os outros e como nos relacionamos. Percebemos que este crescimento vai ser exponencial no futuro e a nossa preocupação é que, num momento como este, se esclareça os portugueses, que se dê informação e que se defenda um setor que é absolutamente vital para o futuro que aí vem e que está a vir de uma forma muito rápida.

