Nicolas Cage casou-se pela quinta vez com mulher 31 anos mais nova

Nicolas Cage, de 57 anos, e Riko Shibata, de 26, casaram-se no passado dia 16 de fevereiro, em Las Vegas. Este é o quinto casamento do ator.

“É verdade e estamos muito felizes”, afirmou o ator à revista Page Six.

Cage já foi casado com as atrizes Patricia Arquette e Lisa Kim, com a cantora Lisa Marie Presley e com a maquilhadora Erika Koike, tendo o último casamento durado apenas quatro dias e o processo de divórcio sido finalizado em dois meses.