"Era como se fosse um filho! Era o nosso sonho", dizem donos do restaurante que ardeu na Ilha Deserta

A paisagem da Ilha Deserta nunca mais será a mesma. Na noite de terça-feira um incêndio avassalador queimou as estacas de madeira e destruiu um dos restaurantes mais aclamados do Algarve: o Estaminé.

«Tudo começou com um pequenino chiringuito de praia e um barquinho que fazia passeios na Ria Formosa», conta Isabel Vicente, uma das proprietárias. O restaurante localizado na ilha da Barreta, na Ria Formosa, faria 30 anos de vida. Mas agora, a paisagem digna de um filme, com a sua areia clara, macia e a sua vegetação que acrescentava vida ao local, está resumida a cinzas e destroços.

Isabel Vicente encontra-se sentada a observar a mancha negra deixada pelo fogo: «É um projeto de vida, de família, um sonho. Era como se fosse um filho… É muito difícil de digerir e aceitar», diz com a voz embargada de comoção.

Foi um pescador que deu o alerta, por volta das 22h45. José Vargas – co-proprietário com Isabel – recebeu a chamada, encaminhou-se para a janela e avistou a mancha de fogo e de fumo, ao longe. Vargas conta que o fogo tornou-se visível do outro lado da ria, na parte de Olhão e Faro. De seguida, fez chegar a mensagem ao comandante da Zona Marítima do Sul, Fernando Rocha Pacheco. A Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou em comunicado que na altura mobilizou de imediato para o local três embarcações da Polícia Marítima, com elementos dos Bombeiros Sapadores de Faro, e que foram utilizadas motobombas para tirar água da ria de modo a tentar apagar o incêndio. Contudo, «não se conseguiu salvar nada...Nada!», lamenta Isabel.

Segundo a AMN, ocorreram três explosões, provocadas por três bilhas de gás que se encontravam dentro do restaurante, mas as causas que terão provocado o incêndio ainda estão para apurar. «Ainda é muito cedo para perceber a causa do incêndio! As entidades responsáveis já estão aqui no local e nós também cá estamos com o Presidente da Câmara, mas ainda não sabemos nada...Só sei que é muito difícil olhar e já não ver o nosso projeto de vida», afirma a proprietária, muito emocionada.

O acesso à ilha é feito através do barco da Animaris, empresa que detém o restaurante e a concessão balnear da ilha, que oferece sete quilómetros de praias. É possível observar pequenas cabanas de apoio à pesca. Sem o Estaminé, nada mais.

A lotação do restaurante era de 120 pessoas e, nas alturas de maior movimento, já no passadiço que dava acesso à entrada do restaurante, se sentia o cheiro dos mariscos e peixes que caracterizam a gastronomia local. «São muitos momentos vividos no restaurante. Neste momento a emoção ainda é muita e por isso é me difícil falar sobre isso, mas somos muito queridos por parte dos nossos clientes», adianta Isabel Vicente, relembrando o passado do estabelecimento. A proprietária conta que no meio desta ‘desgraça’ são milhares os telefonemas que lhe acalmam o coração: «É uma cadeia de solidariedade, apoio e força… Percebemos que, enfim, valeu tudo a pena».

Apesar do grande sentimento de perda, os proprietários, Isabel Vicente e José Vargas, não pensam em desistir: «Vou ativar o seguro e reconstruir tudo, porque temos 33 pessoas a nosso encargo. É nisso que penso», admite o proprietário.

O único restaurante da ilha tinha sido um projeto idealizado pelo seu irmão, o arquiteto Gonçalo Vargas. Agora, ao olhar para o futuro, a imagem é a de ‘outro filho’, que, apesar de não ser o mesmo, será construído com o mesmo amor e carinho. «Para nós é difícil visualizar a próxima construção. É quase que substituir um filho…». Mas «nunca será a mesma coisa, porque não há dois filhos iguais», confessa Isabel Vicente com os olhos rasos de lágrimas.

*Texto editado por Laura Ramires