Ikea. Taxas de importação poderão subir preço final

O empresário lembra as restrições colocadas às importações por parte de muitos países, nos anos recentes, uma tendência que se agravou com a administração de Donald Trump.

O chefe da Ikea revelou que as tensões comerciais globais irão causar um aumento de preços para o consumidor.

A garantia foi dada por Jesper Brodin, CEO do Ingka Group, ao referir que a imposição de tarifas e taxas “normalmente não beneficia as pessoas comuns”, acrescentando que, “em última instância, gera aumento de custo do produto. E há algumas preocupações que isso esteja a acontecer”, disse à BBC.

