Efemérides de 8 de março

1500 A armada de Pedro Álvares Cabral (1467-1520) largou há 521 anos do Tejo, rumo ao Brasil, onde chegou a 22 de Abril seguinte.

1808 Desembarcou há 213 anos na cidade do Rio de Janeiro a Família Real portuguesa e a sua corte, encabeçada pela Rainha D. Maria I e pelo Regente e futuro Rei D. João VI.

1914 O poeta Fernando Pessoa (1888-1935) criou há 107 anos o heterónimo Alberto Caeiro e começou a escrever O Guardador de Rebanhos.

1920 O Governo democrático do coronel António Maria Baptista (1866-1920), que morreria em funções em Junho seguinte, foi empossado há 101 anos.

1927 A Direção-Geral de Segurança Pública foi criada há 94 anos, pela Ditadura Nacional, ainda antes do Governo de Salazar (que só iniciaria funções de presidente do Conselho em 32).

1950 A URSS anunciou há 71 anos a posse da bomba atómica, que já fora usada pelos EUA no Japão (Hiroshima e Nagasaki) no final da II Guerra.

1954 Concluiu-se há 67 anos a construção da primeira guitarra eléctrica Fender Stratocaster, da autoria de Leo Fender (1909-91), uma das mais famosas da história.

1975 A ONU declarou esta data Dia Internacional da Mulher há 46 anos, por nesse mesmo dia em 1857, as mulheres fizerem uma manifestação e uma luta em Nova Iorque no sector têxtil pelos seus direitos (duramente reprimidas, acabaram por morrer queimadas na fábrica cerca de 130 mulheres); uns anos depois, a 8 de Março de 1909 operárias de Nova Iorque fazem nova greve; em 1910, na Dinamarca, sugeriu-se a celebração da data, que a Internacional Socialista proclamou nesse ano; na Rússia, onde as mulheres podem ser espancadas impunemente pelos maridos, embora a greve das tecelãs de 1917 tenha sido considerada prenúncio da Revolução Comunista, a data é feriado desde 1913. Vão ter de ser desmarcadas, por causa da pandemia, algumas manifestações multitudinárias previstas.

1961 O Governo salazarista nomeou há 60 anos uma comissão para estudar a viabilidade do "fabrico de parafusos, porcas, anilhas, rebites, pernes, cavilhas, pregaduras, chaves para latas de conservas, troços, redes e outros elementos do género", pela indústria portuguesa.

1971 A ARA - Ação Revolucionária Armada, braço armado do PCP, atacou há 50 anos a Base Aérea de Tancos, e destruiu ali a frota de helicópteros e alguns aviões de treino.

1974 O diário francês Le Monde publicou há 45 anos (uma semana antes do 16 de Março), com destaque, o texto de opinião de Mário Soares, no qual o líder do PS, no exílio, afirmava que «a guerra (colonial) perde-se na Metrópole».

1975 O Conselho dos Vinte, órgão do MFA anterior ao Conselho da Revolução, decidiu há 46 anos a institucionalização do Movimento.

2003 Começaram há 18 anos, neste Dia da Mulher, as emissões regulares do canal SIC Mulher.

2006 Foi apresentado há 15 anos, em pleno socratismo, o Cartão do Cidadão.

2007 Portugal (José Sócrates) e Espanha (Rodriguez-Zapatero) assinaram há 14 anos vários acordos bilaterais para concretizar o mercado ibérico de eletricidade -- o Mibel.

2009 Por causa da ocupação de um apartamento no Bairro Social, uma troca de tiros entre grupos de moradores, no Bairro Portugal Novo, nas Olaias, em Lisboa, obrigou ao cerco policial e vedou a circulação automóvel.

2013 Nicolás Maduro prestou há 8 anos juramento como Presidente da Venezuela após Hugo Chávez morrer.

2021 O Banco Central da Venezuela começa a circulação, anunciada sábado, de três novas denominações monetárias: B$200 mil (bolívares), B$500 mil y B$1 milhão. Esta última, com uma equivalência (à data da sua emissão) de 52 centavos de dólar.