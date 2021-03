Namorado de Britney Spears confessa: "Quero ser pai jovem"

Sam Asghari, que namora com Britney Spears há cerca de quatro anos, falou sobre a relação com a cantora e confessou que está pronto para ser pai.

Em entrevista à revista Forbes, o influencer disse ainda que quer consolidar uma carreira como ator.

"As minhas prioridades na vida são manter-me humilde, saber de onde vim e para onde vou. Quero levar a minha carreira de ator para outro patamar. Também quero levar a minha relação para a próxima etapa. Não me importo de me tornar pai. Quero ser um pai jovem", contou.

O modelo, de 27 anos, revelou ainda que conheceu a cantora em 2016, durante as gravações de um videoclipe.

Recorde-se que a artista, de 39 anos, já tem dois filhos, Sean, de 15 anos, e Jayden, de 14. Os dois são fruto da relação de Britney com Kevin Federline.