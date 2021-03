Marcelo "passou das palavras para os atos" e vai adicionar mais mulheres à sua equipa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou uma mensagem a exaltar o papel de todas as mulheres na sociedade portuguesa, no dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e afirmou que embora a "nossa Democracia" tenha dado passos “para mitigar a discriminação contra as mulheres”, ainda há muitas metas a cumprir para a liberdade da mulher.

Para assinalar este dia, o Presidente da República, “que passou das palavras aos atos”, vai alargar o número de mulheres na sua equipa de consultores da Casa Civil no segundo mandato.