Sara Matos e Pedro Teixeira vão ser pais. O casal de atores anunciou a gravidez através do instagram de Sara Matos, com um vídeo, no qual podemos assistir a uma ecografia.

No final do vídeo aparece a filha mais velha do ator, Maria, de 10 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira, a segurar uma fotografia da ecografia.

Pedro Teixeira e Sara Matos estão juntos há cinco anos. Maria fica agora a aguardar pelo segundo irmão ou irmã, uma vez que Cláudia Vieira teve uma menina, Caetana, com o atual parceiro, João Alves.