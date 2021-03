Internamentos devido à covid-19 continuam a diminuir. Não há nenhum concelho em risco extremamente elevado

Boletim desta segunda-feira confirma o que foi dito pelos especialistas no Infarmed. Não há concelhos em risco extremamente elevado, ou seja, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Portugal registou, esta segunda-feira, 365 novos casos de covid-19 e 25 vítimas mortais associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 810.459 infetados e 16.565 vítimas mortais.

O número de novos casos identificados é o mais baixo em seis meses, sendo necessário recuar a 7 de setembro para encontrar um número mais baixo, quando foram registadas 249 infeções. Contudo, é de destacar que as notificações costumam ser mais baixas no início da semana devido ao menor número de testes processados durante o fim de semana.

A maior parte dos novos casos foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo: 162. Segue-se o Norte, com 57 novos casos de infeção, o Alentejo com 31, o Centro com 19 e o Algarve com 11. Nos Açores há mais sete casos e na Madeira foram reportados mais 78 – a DGS deixa uma nota sobre os dados deste arquipélago. “Dos dados apresentados da RA da Madeira, 60% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização”, lê-se.

Foi também em Lisboa e Vale do Tejo que ocorreram a maior parte dos óbitos das últimas 24 horas: 15 das 25 mortes ocorreram nesta região. No Norte morreram seis pessoas devido à covid-19 e no Centro quatro.

O número de internados continua a descer e estão agora a receber tratamento hospitalar 1.403 doentes covid, menos onze do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 342 doentes, menos doze face ao último balanço – de realçar que este número desce pelo 24.º dia consecutivo.

Nas últimas 24 horas mais 779 pessoas venceram a doença, elevando para 732.565 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 61.548 casos ativos de covid-19 no país, menos 439 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 23.881 contactos em vigilância.

O boletim desta segunda-feira confirma ainda o que foi dito pelos especialistas na reunião do Infarmed. Não há concelhos em risco extremamente elevado, ou seja, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Resende é o concelho onde a situação da Covid-19 é mais crítica, com mais casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes - este concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias de 947 casos por 100 mil habitantes.