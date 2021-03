Eminem foi alvo da "cultura de cancelamento", mas já respondeu

Eminem foi alvo de críticas através de uma campanha criada na rede social, TikTok, que está a tentar “cancelar” o rapper devido à letra violenta da música “Love The Way You Lie".

A “cultura do cancelamento” tem atingido muitas personalidades com um certo nível de relevância no espaço público.

A recente “vítima” foi o rapper norte-americano Eminem, que se viu alvo de críticas com a origem de uma campanha criada na rede social TikTok que está a tentar “cancelar” o rapper devido à letra violenta da música “Love The Way You Lie”, um êxito que marcou o ano de 2010 e a carreira do rapper e da cantora Rihanna.

Como resposta, Eminem partilhou esta semana o vídeo com as letras da canção "Tone Deaf" do álbum “Music to be Murdered By – Side B”, editado em 2020. Na publicação do Instagram, destacou um dos versos da música: "Não paro nem quando tiver cabelos brancos / Porque eles não vão parar até me cancelarem".

