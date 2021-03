EUA permite que pessoas vacinadas contra o novo coronavírus possam estar em grupo sem máscara

As autoridades de saúde dos Estados Unidos da América (EUA) anunciaram, esta segunda-feira, que as pessoas que já estão vacinadas contra a covid-19 vão poder estar em pequenos grupos de pessoas sem máscara e sem respeitar o distanciamento social, seja em locais fechados ou públicos.

De acordo com o Centro de Prevenção e Luta contra Doenças (CDC, na sigla em inglês), as pessoas vacinadas também poderão estar com outras pessoas que ainda não foram vacinadas, desde que essas não tenham qualquer sintoma da doença.

"Se os avós já tiverem sido vacinados, podem visitar os filhos e família, mesmo que estes não tenham sido vacinados", desde que não haja qualquer fator de risco que coloque a possibilidade de ser atingidos por formas mais graves de covid-19, esclareceu a diretora do CDC, Rochelle Walensky.

Já se as pessoas vacinadas se quiserem juntar a pessoas de vários agregados familiares ao mesmo tempo, a diretora do CDC diz que terão de usar na mesma máscara e praticar o distanciamento social.

Ainda assim, com estas novas medidas, as autoridades de saúde norte-americanas afirmam que as medidas preventivas devem ser mantidas nos espaços públicos, além de que devem também evitar viagens e grandes ajuntamentos.

Até à data, cerca de 30 milhões de norte-americanos já têm a vacinação completada, o que representa 9,2% da população, e quase 58,9 milhões – 18% - já recebeu a primeira dose.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, quer ter toda a população adulta com as duas doses contra a covid-19 tomadas até ao final de maio.