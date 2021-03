Já há quem ache Salazar extraordinário. E eu só me lembro quando mesmo os seus apoiantes (que o eram normalmente para evitarem outras maçadas) davam todas as mãos aos opositores.

por Pedro d'Anunciação

Antigamente, as pessoas de bom tom, de esquerda ou mais conservadoras, eram contra certos totalitarismos, como os descritos no Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, certamente inspirados nos seus contactos com o fascismo italiano e com o que se passava na Rússia.

Hoje as pessoas sentem-se tentadas a experimentar de perto os extremos, preferindo arrependerem-se rapidamente depois. Já há quem ache Salazar extraordinário. E eu só me lembro quando mesmo os seus apoiantes (que o eram normalmente para evitarem outras maçadas) davam todas as mãos aos opositores.