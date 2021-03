Quem perguntou a Harry quão escuro seria Archie? Oprah veio esclarecer a questão

As acusações de racismo que Meghan fez à família real foram das revelações que mais chocaram quem viu a entrevista do casal a Oprah Winfrey.

O mundo ainda não recuperou da entrevista de Meghan e Harry a Oprah Winfrey e já se fazem esclarecimentos sobre um dos pontos mais polémicos da conversa, que não deixou ninguém indiferente, depois de ter sido transmitida na madrugada de segunda-feira.

Meghan Markle admitiu que pensou em suicídio e que Kate Middleton a pôs a chorar antes do casamento. Mas foram as acusações de racismo feitas à família real que talvez tenham sido as revelações mais chocantes.

Markle disse que houve várias conversas, quando estava grávida, entre Harry e um membro sénior da família real sobre Archie."Tinham preocupações sobre quão escura seria a pele dele quando nascesse".

A apresentadora Oprah Winfrey mostrou-se verdadeiramente indignada e reforçou a pergunta: "Houve conversas sobre o quão escuro o teu filho poderia ser?", questionou, ao que Meghan respondeu: "Potencialmente e o que é que isso poderia significar".

Agora, já no rescaldo da entrevista, Oprah Winfrey veio esclarecer a questão que revoltou tantos comentadores nas redes sociais e não só.

"Ele [Harry] queria ter a certeza que eu sabia e, tendo a oportunidade, que partilhasse, que não foi nem a avó [Rainha], nem o avô [princípe Philip] que teceram esses comentários. Não me disse quem foi, como puderam ver, perguntei isso durante e fora da entrevista", contou.

Sublinhe-se que Harry disse que não iria divulgar os nomes de quem se mostrou preocupado com a cor de Archie, filho de Meghan e Harry, mas sublinhou que a conversa foi "estranha" e que ficou "chocado".