A resposta sarcástica de Lizzo a comentários sobre obesidade. "Já pedi à minha conta bancária para fazer dieta, mas ela não me ouve"

A rapper afro-americana Lizzo recebeu várias perguntas na sua conta do Instagram e respondeu à questão que sempre despertou muito interesse por parte dos seus seguidores: como é que lida com a obesidade.

Como resposta, a rapper partilhou um vídeo na rede social, no qual brincou de forma sarcástica com a questão. "Acordo na minha cama obesa, ponho os meus chinelos obesos da Louis Vuitton e entro na minha enorme e obesa casa de banho, olho para o meu espelho obeso, que vai de parede a parede, e ensaboo-me com as loções mais caras e obesas".

Ainda para completar a sua rotina, Lizzo diz no vídeo que quando entra na sua cozinha, já ganhou “mais de um milhão de dólares obesos” e que já pediu à sua conta bancária para fazer dieta, “mas ela é teimosa, não me ouve”.